Генерал-лейтенант назвав ще одну мету "референдумів" РФ в Україні: до чого тут ядерна зброя

Російські окупанти планують провести квазіреферендуми на захоплених територіях України, щоб визначити цю територію як територію РФ і не тільки.

Загарбники також планують лякати Захід застосуванням тактичного ядерного озброєння у разі спроб звільнити ці території України.

Таку думку ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко висловив в інтерв'ю Obozrevatel.

"11 вересня вони планують проведення квазіреферендумів на захоплених територіях про "приєднання" цих земель до РФ. Навіщо? Щоб визначити цю територію як російську та лякати Захід, насамперед США, застосуванням тактичного ядерного озброєння у разі спроб звільнити ці території, а також завдавання ударів по Криму, Білорусі чи РФ", – пояснив Романенко.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував Росію за ядерний шантаж, яким Кремль погрожує після повномасштабного вторгнення до України.

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