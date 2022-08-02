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Україна не втратила жодного HIMARS - ОК "Південь"

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Україна не втратила жодного HIMARS - ОК "Південь"

Фото: Associated Press

Кожен випущений снаряд із HIMARS знищує російську техніку чи боєприпаси, що набагато перевищує його вартість.

Військові Збройних сили України дуже швидко опанували реактивні системи залпового вогню HIMARS і показали ефективність їхнього використання.

Про це в інтерв’ю Tablet заявив командувач військ ОК "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук.  

Він також зазначив, що кожен снаряд влучає в ціль.

"У нас ще не було втрат жодної систем HIMARS. Це демонструє, наскільки добре ми швидко навчилися їх використовувати. Навіть американці були здивовані тим, наскільки ефективно ми використовуємо ці системи. Тому що кожен снаряд влучає в ціль. Кожен снаряд руйнує міст чи склад боєприпасів. Наші союзники також побачили надзвичайну економічну ефективність того, як ми використовуємо снаряди", - сказав він.

Командувач також наголосив, що Україні більш за все потрібне важке озброєння.

"У нас уже мобілізовано пів мільйона людей, і ми можемо мобілізувати ще пів мільйона, якщо це буде необхідно. Що нам зараз потрібно для продовження операції, так це більше важкого озброєння", - зазначив він.

Нагадаємо, Україна отримала від США ще 4 HIMARS.

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