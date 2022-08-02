Украина не потеряла ни одного HIMARS — ОК "Юг"

Каждый выпущенный снаряд из HIMARS уничтожает российскую технику или боеприпасы, что намного превышает его стоимость.

Военные Вооруженные силы Украины очень быстро овладели реактивными системами залпового огня HIMARS и показали эффективность их использования.

Об этом в интервью Tablet заявил командующий войсками ОК "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук.

Он также отметил, что каждый снаряд попадает в цель.

"У нас еще не было потерь ни одной системы HIMARS. Это демонстрирует, насколько хорошо мы быстро научились их использовать. Даже американцы были удивлены тем, насколько эффективно мы используем эти системы. Потому что каждый снаряд попадает в цель. Каждый снаряд разрушает мост или боеприпасы. Наши союзники также увидели чрезвычайную экономическую эффективность того, как мы используем снаряды", — сказал он.

Командующий также подчеркнул, что Украине больше всего нужно тяжелое вооружение.

"У нас уже мобилизовано полмиллиона человек, и мы можем мобилизовать еще полмиллиона, если это будет необходимо. Что нам сейчас нужно для продолжения операции, так это больше тяжелого вооружения", — отметил он.

Напомним, Украина получила от США еще 4 HIMARS.

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