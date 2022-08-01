"Референдум" на Херсонщині: СБУ встановила всіх причетних до підготовки

Служба безпеки України встановила місце перебування всіх зрадників та їхніх "координаторів" з Росії, причетних до організації псевдореферендуму у Херсонській області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

СБУ перехопила документи Росії, які регламентують проведення фейкового референдуму на тимчасово окупованій території Херсонщини.

"За рахунок цього псевдоголосування окупанти сподіваються "легітимізувати" входження частини південної України до складу Росії. Вони уже розробили концепцію підготовки до фейкового референдуму і визначили основні напрями роботи з прив’язками до дат", - йдеться у повідомленні.

При цьому остаточна дата так званого голосування поки не встановлена.

Основну роль в організації та проведенні псевдореферендуму загарбники планують віддати прокремлівській організації «Волонтери за Росію».

Під кураторством спецслужб РФ її учасники мають розосередитись в регіоні для імітації підтримки окупантів місцевими жителями, а також створення постановочних сюжетів для пропагандистського телебачення РФ.

Для цього активісти планують організувати одночасно понад 140 проросійських пікетів, понад 30 з яких має відбутися в обласному центрі.

Також планується створення 20 "виборчих комісій" під керівництвом місцевих колаборантів.

"Проте згідно з перехопленими ворожими матеріалами колаборанти «доповідають» своїм російським керівникам про те, що херсонці не сприймають ідеї "приєднання", чинять активний спротив та очікують на звільнення регіону від агресорів", - зазначає СБУ.

Наразі СБУ ідентифікувала та встановила місцеперебування всіх зрадників та їх "координаторів" з Росії, причетних до організації псевдореферендуму.

Нагадаємо, житель Миколаєва "зливав" дані про ЗСУ і об'єкти інфраструктури окупантам.

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