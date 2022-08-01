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"СБУ в Херсоні працювала за російськими завданнями" - Рефат Чубаров

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"СБУ в Херсоні працювала за російськими завданнями" - Рефат Чубаров

Фото: УНІАН

Голова Меджлісу кримськотатарського народу розповів про зрадників в управлінні СБУ в Херсоніській області.

В надрах Херсонського управління СБУ працювали люди за російськими завданнями. І вони намагалися послабити всіх, хто доклав зусиль для укріплення можливостей захисту цих територій у випадку нападу Росії.  

Про це в інтерв'ю Радіо НВ розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"І компрометація Меджлісу була одним з напрямків, щоб ми були там знесилені", - зазначив він.

За словами Чубарова, частина зрадників і далі продовжує працювати в Херсонській СБУ.

"Треба розслідувати все це. Є начальники, які давали незаконні, а, скоріш за все, і злочинні накази. Є виконавці. І рівень відповідальності має бути диференційований", - сказав голова Меджлісу.

Нагадаємо, силовики затримали ексначальника управління Служби безпеки України в Криму Олега Кулініча. Йому інкримінують кілька статей, серед яких є й державна зрада.

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