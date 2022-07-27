Рада призначила нового генпрокурора України

Костін був народним депутатом України від фракції "Слуга народу".

Верховна Рада 27 липня підтримала призначення новим генпрокурором України Андрія Костіна.

"За" проголосувало 299 нардепів.

Варто зазначити, що на призначення генпрокурором Костіна прийшов і сам президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 17 липня стало відомо, що президент Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову від посади генерального прокурора, а Івана Баканова усунув від виконання обов'язків голови СБУ.

Вже 19 липня Верховна Рада звільнила Венедіктову з посади очільниці Офісу генпрокурора. Пізніше народний депутат, керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував нову посаду, яку отримає Венедіктова. Окрім цього, він наголосив, що вона пішла з посади добровільно. Однак перед цим з колишньою генпрокуроркою відбулася розмова.

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