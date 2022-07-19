Комісія оголосила керівника САП: що про нього відомо

Відповідне рішення ухвалила комісія 19 липня після тривалої перерви на засідання в онлайн-форматі.

Про рішення комісії повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Тепер комісія має звернутися до Офісу генпрокурора, щоб Клименка, який набрав найбільше балів за підсумками конкурсу ще в грудні 2021 року, призначили новим керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Також читайте Рада звільнила Баканова з посади глави СБУ

Першим заступником Клименка комісія затвердила прокурора Офісу генпрокурора Андрія Синюка.

Відомо, що раніше Клименко працював детективом НАБУ. Йому 35 років, родом він зі Слобожанщини.

Закінчив Клименко Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого у Харкові й має диплом юриста. Професійну кар’єру розпочав з посади слідчого, а потім старшого слідчого в органах внутрішніх справ Києва у березні 2010 року.

У листопаді 2015 року став старшим слідчим у Національній поліції. У березні наступного року Клименко взяв участь у конкурсі й став детективом НАБУ. А вже за рік – старшим детективом, від листопада 2017 року – керівником відділу.

Нагадаємо, Зеленський закликав призначити очільників САП та НАБУ.

Читайте також: