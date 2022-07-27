В Україні затримали керівника особистої охорони нардепа Деркача - Данілов

В Україні затримали керівника служби особистої охорони народного депутата України Андрія Деркача.
Його звинувачують в незаконному зберіганні боєприпасів.
Про це 27 липня в етері телемарафону на 1+1 сказав секретар РНБО Олексій Данілов.
"Наша контррозвідка починає працювати максимально активно. Ми бачили, коли затримали кума Путіна - Медведчука. А сьогодні був затриманий керівник охорони народного депутата Деркача", - сказав він.
Нагадаємо, СБУ викрила агентурну мережу Головного розвідувального управління РФ (ГРУ РФ), котра мала допомагати ворогові в захопленні України. До цієї мережі входив народний депутат України Андрій Деркач. Деркач був завербований 2016 року, з ним особисто працювало вище керівництво ГРУ РФ, - кажуть в СБУ.
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