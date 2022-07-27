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На Миколаївщині ЗСУ збили російський безпілотник "Форпост"

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На Миколаївщині ЗСУ збили російський безпілотник "Форпост"

Фото: Інтерфакс

У Миколаївській області 27 липня ЗСУ збили російський безпілотник "Форпост".

Українські захисники знищили безпілотник, який намагався проводити розвідку українських позицій. 

Про це повідомили в Повітряному командуванні "Південь". 

"На Миколаївщині ворог продовжує проводити повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів, а підрозділи повітряного командування "Південь" влучно їх знищувати. Так, 27 липня воїнами зенітного ракетного підрозділу ліквідовано черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня, ймовірно, "Форпост". Спокою загарбникам в українському небі не буде! Знищуємо, б’ємо на друзки, очищаємо рідне небо", - наголосили в ЗСУ. 

Нагадаємо, у понеділок, 25 липня, у Волинській області пролунали вибухи. Регіон атакували два безпілотники, які вдалося збити, проте через це є загиблий та поранені.

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