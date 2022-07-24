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ЗСУ збили ворожий безпілотник Zala - фото

ЗСУ збили ворожий безпілотник Zala - фото

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ЗСУ збили ворожий безпілотник Zala - фото

Фото: Роман Донік

Військові влучним вогнем знищили черговий безпілотник російських загарбників.

Військові 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили російський безпілотник Zala. 

Про це повідомило оперативне командування "Схід". 

"Беспилотник Zala неуязвим для украинских РЭБ. Они его не видят", - писали російські пропагандисти з посиланнями на високопосадовців своєї армії окупантів і мародерів. Холодноярська піхота зацікавилась "нєвідімкой" і влучним вогнем перекреслила чергові сподівання рашистів, збивши чергового "аналоговнєта", - йдеться у повідомленні.

Фото: Роман Донік / ©
Фото: Роман Донік

Нагадаємо, Резніков анонсував, що в Україні запустять три системи контролю наданої союзниками зброї.

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