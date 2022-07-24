ЗСУ збили ворожий безпілотник Zala - фото

Військові 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили російський безпілотник Zala.

Про це повідомило оперативне командування "Схід".

"Беспилотник Zala неуязвим для украинских РЭБ. Они его не видят", - писали російські пропагандисти з посиланнями на високопосадовців своєї армії окупантів і мародерів. Холодноярська піхота зацікавилась "нєвідімкой" і влучним вогнем перекреслила чергові сподівання рашистів, збивши чергового "аналоговнєта", - йдеться у повідомленні.

Фото: Роман Донік

Нагадаємо, Резніков анонсував, що в Україні запустять три системи контролю наданої союзниками зброї.

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