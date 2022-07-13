Іранські безпілотники можуть покращити російську повітряну розвідку - ISW

Іран планує розпочати постачання до Росії безпілотників, а тому це можуе покращити повітряну розвідку країни-агресорки у війні з Україною.

Американські аналітики Інституту вивчення війни зауважують, що іранські дрони можуть змінити ситуацію щодо точності атак російських військ. Адже раніше Росію звинувачували у неефективній аеророзвідці та корекції вогню артилерії.

Про це йдеться у свіжому звіті ISW.

"Кремль закуповує іранські безпілотники, які, ймовірно, покращать російську повітряну розвідку та точність непрямого вогню в Україні", - повідомили в американському Інституті.

У звіті також згадали радника з питань національної безпеки США Джейка Саллівана. З його слів, держава-терористка Рсія звернулась до Ірану з проханням надати безпілотники. Він також повідомив, що серед кількох сотень наданих апаратів будуть ті, які здатні використовувати зброю. Відбудеться це у прискорений термін.

Нагадаємо, військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що російський диктатор Володимир Путін почав шантажувати Іран вимогами отримати військову допомогу. За його словами, зараз Росія хоче, щоб Іран віддавав борги за те, що Кремль стільки років начебто підтримував Тегеран в умовах санкцій, а тому вдалася до звичного їй стилю ведення дипломатії - шантажу.

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