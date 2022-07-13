ЗСУ відбили штурм окупантів поблизу Довгенького та Долини - Генштаб

Російські окупанти намагаються проводити штурмові дії на Слов'янському напрямку.
Українським воїнам вдалося відбити ворожі атаки поблизу населенних пунктів Довгеньке та Долина.
Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Слов’янському напрямку ворог не припиняє обстрілувати з артилерії Долину, Дібрівне, Курульку, Мазанівку, Адамівку, Вірнопілля, Гусарівку, Чепіль, Велику Комишуваху, Краснопілля, Хрестище, Довгеньке та Маяк.
"Штурм в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина українські захисники успішно відбили. Не виключається продовження ведення противником штурмових дій для покращення тактичного положення та створення сприятливих умов для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на кордоні з Україною перегруповуються підрозділи ЗС Білорусі та йде ротація техніки.
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