Силовики затримали ексначальника СБУ в Криму (фото)

Силовики затримали ексначальника управління Служби безпеки України в Криму Олега Кулініча. Йому інкримінують кілька статей, серед яких є й державна зрада.

Місце затримання ексначальника кримського СБУ не повідомляється.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на коментар від СБУ.

За даними джерела видання у правоохоронних органах, Кулінічу інкримінують кілька статей Кримінального кодексу, серед яких – держзрада.

"Безпосередньо в рамках даної справи СБУ готова надати максимальне сприяння та всю необхідну інформацію для подальшого її розслідування. Окремо нагадаємо: фігурант кримінального провадження був звільнений з посади в березні цього року", – повідомили у спецслужбі.

Там також наголосили, що в СБУ працюють тисячі чесних і професійних патріотів, багато з яких зараз захищають Україну на фронті зі зброєю в руках.

Фото з соцмереж

Нагадаємо, дев’ятьом співробітникам Нацполіції Луганщини повідомлено про підозру у державній зраді – перейшли працювати на бік ворога під час окупації.

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