Нардепу Ковальову повідомлено про підозру у держзраді

Народному депутату Олексію Ковальову повідомлено про підозру у державній зраді та пособництві державі-агресору.

Генеральним прокурором підписано повідомлення про підозру народному депутату України у державній зраді та пособництві державі-агресору (ч. 2 ст. 111, ст. 111-2 КК України).

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора.

"За даними слідства, з 12 березня 2022 року підозрюваний постійно перебував на тимчасово окупованій території Херсонської області. Народний депутат України публічно висловлював підтримку дій і рішень представників окупаційної влади з інтеграції тимчасово окупованих територій області в РФ. Він пропагував вирішення країною-агресором економічних питань суб’єктів сільського господарювання регіону", - йдеться також в повідомленні.

Олексій Ковальов також обійняв адміністративну псевдопосаду у незаконно створеному окупаційною адміністрацією РФ органі – заступника голови "уряду Херсонської області".

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, що на окупованій території Херсонської області підірвали автомобіль нардепа-колаборанта Олексія Ковальова. Сам Ковальов отримав незначні ушкодження.

Ще у квітні партія "Слуга народу" призупинила членство народного депутата Олексія Ковальова у своїй фракції через підозру у співпраці з російськими окупантами.

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