Зеленський призначив у п'яти областях нових керівників СБУ

У вівторок, 19 липня, глава держави звільнив керівників СБУ у п'яти областях, а також призначив у їхні крісла нових очільників.

Укази № 512-516 з'явилися на сайті Офісу президента.

Зеленський призначив нових керівників:

головою Управління СБУ в Сумській області став Федоров Едуард Володимирович,

головою Управління СБУ в Дніпропетровській області став Лисак Сергій Петрович,

головою Управління СБУ в Харківській області став Куця Олександр Іванович,

головою Управління СБУ в Закарпатській області став Борзілов Євген Вікторович,

головою Управління СБУ в Полтавской области став Рудницький Іван Львович.

Як повідомлялося, відбувається кадрова ревізія Служби безпеки України. Вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців. Президент Володимир Зеленський зазначив, що результати роботи служби незадовільні.

Крім того, 17 липня стало відомо, що Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову від посади генерального прокурора, а Івана Баканова усунув від виконання обов'язків голови Служби безпеки України.

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