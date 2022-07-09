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Зеленський звільнив п'ять українських послів, зокрема посла в Німеччині Андрія Мельника

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Зеленський звільнив п'ять українських послів, зокрема посла в Німеччині Андрія Мельника

Фото: Facebook/UkrBotschaftBerlin

Український президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення посла України в Німеччині Андрія Мельника.

Відповідний указ №479 глави держави з'явився на сайті Офісу президента у суботу, 9 липня.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

"Звільнити Мельника Андрія Ярославовича з посади Надзвичайного і Повноважного посла України у Федеративній Республіці Німеччина", - йдеться у документі.

Загалом Зеленський звільнив 5 українських послів. Окрім посла у Німеччині, глава держави звільнив:

  • посла України в Чеській Республіці Є.Перебийноса,
  • з посади Надзвичайного і Повноважного посла в Угорщині Л.Непоп,
  • посла України в Королівстві Норвегія В.Яцюка.
  • посла, який за сумісництвом працював в Індії, Мальдивах, Непалі, Шри-Ланці та Бангладеш І.Поліхи.

Відповідні укази з підписом Зеленського опубліковані на сайті президента. 

Андрій Мельник був послом України в Німеччині від початку гібридної війни - від 19 грудня 2014 р. Перед цим працював заступником Міністра Кабінету Міністрів України.

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