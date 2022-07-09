Повітряні сили знищили три ворожі безпілотники на сході (відео)

БЛПА знищили військовослужбовці зенітного ракетного полку.
Військові зенітного ракетного полку Повітряних сил України за добу знищили три російські безпілотні літальні апарати.
Про це повідомляє Повітряне командування "Центр".
Один БЛПА збили ввечері 8 липня. Ще два було знищено сьогодні зранку.
"Вранішнє приземлення двох безпілотників стало завдяки бойовій обслузі, де своєю влучністю відзначився офіцер полку, цьогорічний випускник Вищого військового навчального закладу, який досить швидко адаптувався в підрозділі, відкрив рахунок та продовжує успішно нищити повітряні цілі рашистів", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у офіцера сьогодні подвійне свято – знищені БПЛА і день народження.
Нагадаємо, у Сумській області влучними пострілами збили ворожий дрон з вибухівкою.
Читайте також:
- "Байрактар", на який збирали гроші небайдужі литовці, прилетів до України - ОП
- Ставки ростуть: експерт розповів, за якої умови ЗСУ зможуть вибити росіян з окупованих територій
- Проявив жест доброї волі: у Росії біля кордону з Україною впав військовий безпілотник РФ та спалив будинок