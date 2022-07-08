"Байрактар", на який збирали гроші небайдужі литовці, прилетів до України - ОП

Ударний оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат (БПЛА) Bayraktar "Vanagas", на який збирали литовці, уже в Україні.
В Офісі президента України наголосили, що такий прояв від громадян Литви вкотре доводить, що "не лише Україна бореться з агресором".
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга.
"Литовський Bayraktar “Vanagas” вже в Україні! Це неабиякий прояв дружби та єдності, що вкотре доводить - не лише Україна бореться з агресором. Вдячний особисто генеральному директору компанії Baykar Defence та литовському телеведучому Андрюсу Тапінасу за непохитну підтримку на шляху до перемоги! Слава Україні!", - написав посадовець.
Нагадаємо, Литва підписала з Туреччиною угоду, яка дозволила купити для України Bayraktar. Раніше гроші для придбання безпілотників назбирав литовський телеведучий Андрюс Тапінас.
У Польщі вирішили взяти приклад із литовців, які раніше зібрали 5 млн євро на "Байрактар" для ЗСУ, і також розпочали збирати кошти на безпілотник.
Читайте також: