Теж хочуть взяти "участь у цій битві": поляки відкрили збирання грошей на Bayraktar для України

Теж хочуть взяти "участь у цій битві": поляки відкрили збирання грошей на Bayraktar для України

У Польщі вирішили взяти приклад із литовців, які раніше зібрали 5 млн євро на “Байрактар” для ЗСУ, і також розпочали збирати кошти на "турецьку пташечку".

У Польщі хочуть допомогти українцям якнайскоріше вибити російських окупантів, яких Путін кинув вбивати мирних людей і бомбити міста.

Про це повідомив польський журналіст Славомір Сераковський, котрий і запустив збір.

Він розповів, що надихнувся литовцями, які за короткий час (за 3,5 дні) пожертвували аж 5 мільйонів євро на придбання турецького ударного безпілотника для України.

“Литовці вмить зібрали кошти і компанія, яка виробляє Bayraktars, вирішила подарувати один Україні, а зібрані гроші використати для допомоги населенню. Пізніше те саме повторилося з наступними трьома! Тепер настала наша черга”, - зазначив він.

Сераковський закликав поляків не спостерігати пасивно за тим, як росіяни вбивають українських дітей та руйнують чергове міста.

"Давайте візьмемо участь у цій битві. Давайте скинемося на найефективнішу зброю!” - йдеться в описі збору.

Журналіст хоче зібрати 4,5 мільйона злотих. Збір триватиме ще 30 днів.

Станом на зараз вже зібрано 27 237 злотих.

Нагадаємо, виробник безкоштовно передасть ЗСУ безпілотники Bayraktar, на які українці збирали гроші.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.