У Туреччині презентували Bayraktar з українським двигуном

Kızılelma запустять в політ не раніше 2023 року.
Турецька компанія Baykar Makina, яка створила відомий безпілотник Bayraktar, провела презентацію прототипу нового бойового БПЛА.
Про це повідомили у Twitter компані.
Безпілотна бойова літальна система (MIUS) отримала назву Kızılelma ("червоне яблуко").
"MUIS буде оснащений реактивним двигуном і, як очікується, зможе злітати та приземлятися на флагманський десантний корабель Туреччини TCG Anadolu (будується), який має стати першою у світі подібною авіаматкою для дронів", – йдеться в повідомленні.
Слід зазначити, що восени минулого року компанія Baykar замовила в українського державного підприємства "Івченко-Прогрес" реактивні двигуни АІ-322Ф та АІ-25ТЛТ для проєкту MİUS. Kızılelma запустять в політ не раніше 2023 року.
Bayraktar #KIZILELMA kanatlandı.— BAYKAR (@BaykarTech) March 27, 2022
Tüm aile bir arada güzel bir Pazar günü geçiriyor. #CEZERİ ✈️
Bayraktar Mini İHA ✈️
Bayraktar TB1 ✈️#BayraktarTB2 ✈️
Bayraktar #AKINCI ✈️
Bayraktar #KIZILELMA ✈️#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/V69eJ6JFWH
Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ показав, як Bayraktar знищив російську систему залпового вогню.