В Турции представили Bayraktar с украинским двигателем

В Турции представили Bayraktar с украинским двигателем

Kızılelma запустят в полет не раньше 2023 года.

Турецкая компания Baykar Makina, создавшая известный беспилотник Bayraktar, провела презентацию прототипа нового боевого БПЛА.

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Об этом сообщили в Twitter компании.

Беспилотная боевая летательная система (MIUS) получила название Kızılelma ("красное яблоко").

"MUIS будет оснащен реактивным двигателем и, как ожидается, сможет взлетать и приземляться на флагманский десантный корабль Турции TCG Anadolu (строящийся), который должен стать первой в мире подобной авиаматкой для дронов", – говорится в сообщении.

Следует отметить, что осенью прошлого года компания Baykar заказала у украинского государственного предприятия "Ивченко-Прогресс" реактивные двигатели АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ для проекта MİUS. Kızılelma будет запущен в полет не раньше 2023 года.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ показал, как Bayraktar уничтожил российскую систему залпового огня.