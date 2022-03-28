В Турции представили Bayraktar с украинским двигателем

Kızılelma запустят в полет не раньше 2023 года.
Турецкая компания Baykar Makina, создавшая известный беспилотник Bayraktar, провела презентацию прототипа нового боевого БПЛА.
Об этом сообщили в Twitter компании.
Беспилотная боевая летательная система (MIUS) получила название Kızılelma ("красное яблоко").
"MUIS будет оснащен реактивным двигателем и, как ожидается, сможет взлетать и приземляться на флагманский десантный корабль Турции TCG Anadolu (строящийся), который должен стать первой в мире подобной авиаматкой для дронов", – говорится в сообщении.
Следует отметить, что осенью прошлого года компания Baykar заказала у украинского государственного предприятия "Ивченко-Прогресс" реактивные двигатели АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ для проекта MİUS. Kızılelma будет запущен в полет не раньше 2023 года.
Bayraktar #KIZILELMA kanatlandı.— BAYKAR (@BaykarTech) 27 марта 2022
Tüm aile bir arada güzel bir Pazar günü geçiriyor. #CEZERİ ✈️
Bayraktar Mini İHA ✈️
Bayraktar TB1 ✈️ #BayraktarTB2 ✈️
Bayraktar #AKINCI ✈️
Bayraktar #KIZILELMA ✈️ #MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/V69eJ6JFWH
Напомним, что главнокомандующий ВСУ показал, как Bayraktar уничтожил российскую систему залпового огня.