Литва передасть Україні озброєння для подарованого Bayraktar

Міністерство оборони Литви домовилося про передавання Україні озброєння для безпілотника Bayraktar.
Там зазначили, що боєприпаси будуть надані Україні вчасно.
Про це повідомив у Твіттері міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас.
"Боєприпаси будуть доправлені вчасно! Також дякуємо компанії за додатково надані боєприпаси", - написав міністр оборони.
We agreed on the armament of the Bayraktar "Vanagas". ✅ Ammunition will be delivered on time! We also thank the company for the additionally donated in ammunition. pic.twitter.com/jfQ476Nx8W— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 14, 2022
Нагадаємо, литовський телеведучий за три дні зібрав 5 млн євро на Bayraktar для України. Проте турецький виробник погодився безкоштовно надати Україні безпілотник.
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