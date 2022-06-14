Литва передасть Україні озброєння для подарованого Bayraktar

Міністерство оборони Литви домовилося про передавання Україні озброєння для безпілотника Bayraktar.

Там зазначили, що боєприпаси будуть надані Україні вчасно.

Про це повідомив у Твіттері міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас.

"Боєприпаси будуть доправлені вчасно! Також дякуємо компанії за додатково надані боєприпаси", - написав міністр оборони.

We agreed on the armament of the Bayraktar "Vanagas". ✅ Ammunition will be delivered on time! We also thank the company for the additionally donated in ammunition. pic.twitter.com/jfQ476Nx8W — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 14, 2022

Нагадаємо, литовський телеведучий за три дні зібрав 5 млн євро на Bayraktar для України. Проте турецький виробник погодився безкоштовно надати Україні безпілотник.

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