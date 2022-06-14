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Литва передасть Україні озброєння для подарованого Bayraktar

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Литва передасть Україні озброєння для подарованого Bayraktar

Фото: УНІАН

Міністерство оборони Литви домовилося про передавання Україні озброєння для безпілотника Bayraktar.

Там зазначили, що боєприпаси будуть надані Україні вчасно. 

Про це повідомив у Твіттері міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас.

"Боєприпаси будуть доправлені вчасно! Також дякуємо компанії за додатково надані боєприпаси", - написав міністр оборони. 

Нагадаємо, литовський телеведучий за три дні зібрав 5 млн євро на Bayraktar для України. Проте турецький виробник погодився безкоштовно надати Україні безпілотник. 

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