Литовський телеведучий за три дні зібрав 5 млн євро на Bayraktar для України

Литовський телеведучий за три дні зібрав 5 млн євро на Bayraktar для України

Телеведучий Андрюс Тапінас назбирав необхідні кошти на Bayraktar для українських захисників.

Збір коштів журналіст розпочав 25 травня. Андрюс Тапінас тоді заявив, що планує зібрати 5 мільйонів євро.

Про це він повідомив у Facebook, зазначивши, що Байрактар – це "вбивця російської армії".

"Наш час настав. Міноборони Литви та Туреччини дали зелене світло, про це заявив сам виробник. І тепер лише одне слово звучить у моїй голові – Байрактар. Кинжал українських солдатів уночі. Вбивця російської армії", – написав ведучий.

Для збору коштів знадобилося три дні - увечері суботи, 28 травня, телеведучий влаштував марафон у YouTube, під час якого й зібрали повну необхідну суму в 5 млн євро.

Нагадаємо, на півдні України Збройні сили проводять контрнаступальні дії, ворог зазнає суттєвих втрат та відступає на раніше займані рубежі.

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