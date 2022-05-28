Литовський телеведучий за три дні зібрав 5 млн євро на Bayraktar для України

Телеведучий Андрюс Тапінас назбирав необхідні кошти на Bayraktar для українських захисників.
Збір коштів журналіст розпочав 25 травня. Андрюс Тапінас тоді заявив, що планує зібрати 5 мільйонів євро.
Про це він повідомив у Facebook, зазначивши, що Байрактар – це "вбивця російської армії".
"Наш час настав. Міноборони Литви та Туреччини дали зелене світло, про це заявив сам виробник. І тепер лише одне слово звучить у моїй голові – Байрактар. Кинжал українських солдатів уночі. Вбивця російської армії", – написав ведучий.
Для збору коштів знадобилося три дні - увечері суботи, 28 травня, телеведучий влаштував марафон у YouTube, під час якого й зібрали повну необхідну суму в 5 млн євро.
Нагадаємо, на півдні України Збройні сили проводять контрнаступальні дії, ворог зазнає суттєвих втрат та відступає на раніше займані рубежі.
Читайте також:
- "Путін не відмовляється від своїх планів": у розвідці попередили, що війна в Україні затягнеться
- Чому під час ракетних обстрілів страждають цивільні об'єкти: в Міноборони назвали дві причини
- "Сотні тисяч вбитих з нашого боку": Зеленський пояснив, чи реально забрати назад Крим та окуповані території
- Коли і як закінчиться війна з Росією: відомий окультист назвав фази і чіткі дати
- Путін помре 2023-го: відомий окультист назвав точну дату смерті