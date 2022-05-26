Литовський ведучий за день зібрав два млн євро на Bayraktar для України

Литовський ведучий за день зібрав два млн євро на Bayraktar для України

Литовський телеведучий Андрюс Тапінас збирає кошти на Bayraktar для українських захисників.

25 травня журналіст розпочав кампанію та заявив, що планує зібрати п'ять мільйонів євро.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що Байрактар – це "вбивця російської армії".

"Наш час настав. Міноборони Литви та Туреччини дали зелене світло, про це заявив сам виробник. І тепер лише одне слово звучить у моїй голові – Байрактар. Кинжал українських солдатів уночі. Вбивця російської армії", – прокоментував ведучий.

Андрюс Тапінас / Фото: instagram.com/andriustapinas

Вже за 28 годин Тапінас розповів, що йому перерахували понад два мільйони євро.

Журналіст також ділиться темпом надсилання коштів. Так, якщо о 9 ранку щохвилини на його рахунок надходило по 2 тисячі євро, то ввечері темп дещо сповільнився приблизно до 740 євро за хвилину.

Нагадаємо, український телеведучий Андрій Бєдняков показав, як Росія "зомбує" мешканців Маріуполя пропагандою. Містом їздять машини з величезними телевізорами.

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