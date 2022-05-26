Російські окупанти захопили село в Донецькій області – Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили актуальну інформацію щодо ситуації на фронті.

Як зазначили українські захисники, окупанти мають частковий успіх у напрямках Покровського та Клинового.

Ворог, який нещодавно окупував Світлодарськ, тепер захопив село Мідна Руда, що в Бахмутському районі Донецької області.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 26 травня.

"Кількість населення станом на 2001 рік - 9 осіб). Загарбники здійснюють перегрупування", – повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, втрати російських окупантів в Україні перевалили за 29,5 тисячі осіб. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку.

Кулеба: "Україна не піде на поступки, аби умиротворити Путіна"

Читайте також: