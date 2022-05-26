Дмитро Комаров пояснив, чому "зник" із соцмереж: "Війна знімає маски"

Від початку повномасштабного вторгнення ведучий Дмитро Комаров став набагато рідше користуватися соціальними мережами.

Прихильники шоумена почали засипати його запитаннями, куди він зник та чи все з ним добре.

У своєму Instagram Комаров вирішив написати допис в Instagram, в якому пояснив, чому ж він перестав користуватися соціальними мережами.

"Тебе не було давно в соцмережах", - це запитання, скажу м'яко, мене дістало. Помер, убили й таке інше. Увага: тому, що "довго" не було в соцмережах. А що таке довго? А як часто я маю писати? І чи повинен взагалі? Хто це визначає? Я не збирався писати цей допис, але дорогою на зустріч знову запитали, чи живий, тому що немає в соцмережах. Якщо хтось переживає – я повинен повідомити: ось сьогоднішнє фото. Працюю. Сьогодні у піджаку. Вчора у камуфляжі. А завтра буде завтра", - написав ведучий-мандрівник.

За словами Комарова, соцмережі – це віртуальний та вигаданий світ. Тож вони наразі далеко не в його пріоритеті. У Дмитра є більш важливі справи, аніж писати черговий допис.

"Друзі, соцмережі – це віртуальний світ. Там легко жити у вигаданій реальності. Але війна знімає маски. І навіть у соцмережах видно, хто справжній, а хто намагається бути таким, яким не є. У мене є життя, в якому чіткі пріоритети. І соцмережі там не в першій і навіть не в другій десятці. Це інструмент журналіста для спілкування з аудиторією, коли є потреба", - додав Комаров.

Утім, ведучий-мандрівник таки визнає, що соцмережі в тяжкі часи допомагають. Люди, які дійсно хочуть допомогти, збирають там кошти та інші необхідні речі, а також працюють на інформаційному фронті.

"На щастя, соцмережі у руках щирих людей сьогодні дуже допомагають. Збирати гроші, працювати на інформаційному форумі. Низький уклін кожному, хто використовує соцмережі чесно, а не для піару або щоб "після війни не подумали, що ховався". А пачку печива можна подарувати без Instagram", - додав ведучий.

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