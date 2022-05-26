Дмитрий Комаров объяснил, почему "пропал" из соцсетей: "Война снимает маски"

С начала полномасштабного вторжения ведущий Дмитрий Комаров стал гораздо реже пользоваться социальными сетями.

Поклонники шоумена начали засыпать его вопросами, куда он исчез и все ли с ним хорошо.

В своем Instagram Комаров решил написать пост в Instagram, в котором объяснил, почему он перестал пользоваться социальными сетями.

"Тебя не было давно в соцсетях", — этот вопрос, скажу мягко, меня достал. Умер, убили и все такое. Внимание: потому, что "долго" не было в соцсетях. А что такое долго? А как часто я должен писать? И должен ли вообще? Кто это определяет? Я не собирался писать этот пост, но по пути на встречу снова спросили, жив ли, потому что нет в соцсетях. Если кто переживает – я должен сообщить: вот сегодняшнее фото. Работаю. Сегодня в пиджаке. Вчера в камуфляже. А завтра будет завтра", — написал ведущий-путешественник.

По словам Комарова, соцсети – это виртуальный и вымышленный мир. Поэтому они далеко не в его приоритете. У Дмитрия есть более важные дела, нежели писать очередной пост.

"Друзья, соцсети – это виртуальный мир. Там легко жить в вымышленной реальности. Но война снимает маски. И даже в соцсетях видно, кто настоящий, а кто пытается быть таки, каким не есть. У меня есть жизнь, в которой четкие приоритеты. И соцсети там не в первой и даже не во второй десятке. Это инструмент журналиста для общения с аудиторией, когда есть такая необходимость", — добавил Комаров.

Впрочем, ведущий-путешественник признает, что соцсети в трудные времена помогают. Люди, которые действительно хотят помочь, собирают там деньги и другие необходимые вещи, а также работают на информационном фронте.

"К счастью, соцсети в руках искренних людей сегодня очень помогают. Собирать деньги, работать на информационном форуме. Низкий поклон каждому, кто использует соцсети честно, а не для пиара или чтобы "после войны не подумали, что скрывался". А пачку печенья можно подарить без Instagram", — добавил ведущий.

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