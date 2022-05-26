Приходько призналась, чем ее раздражает Арестович

Известная певица Анастасия Приходько рассказала, что не смотрит брифинги и интервью советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

Артистка призналась, что политик ее раздражает.

Об этом она рассказала в интервью Славе Демину.

"Я очень эмоциональный человек, а он очень-очень медленный и спокойный. Я не могу, меня начинает бесить, потому что я его очень плохо слышу. Он говорит, как кот Баюн, а оно меня еще больше раздражает", — поделилась исполнительница.

Заметим, между тем для многих украинских женщин Арестович является "крашем" и "главным успокаивающим" во время войны, ведь его речи их успокаивают. Ранее Арестович объяснил, почему тихо разговаривает и спародировал Левитана.

Напомним, певца Павла Зиброва захейтили пользователи. Юзеры обвинили исполнителя в выступлении на свадьбе во время войны.

Люди начали конкретно срываться друг на друга – Арестович об общенациональной депрессии

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