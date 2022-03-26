Алексей Арестович объяснил, почему тихо разговаривает и спародировал Левитана

Украинского политика называют "валерьянкой" за его спокойную манеру общения.

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович открыл "страшную" тайну и рассказал, почему он так тихо разговаривает.

В месяц полномасштабной войны России против Украины Арестович записал видео, в котором ответил на самый популярный вопрос украинцев. Видимо, украинский политик решил таким образом хоть чуть-чуть поднять настроение согражданам.

Как известно, Арестовича прозвали "валерьянкой" из-за его спокойной манеры общения. Советник руководителя ОП объяснил, почему так говорит, вспомнив философскую притчу о дикторе Всесоюзного радио Государственного комитета СМ СССР по телевидению и радиовещанию Юрие Левитане:

"Сегодня месяц, как штурмуют Киев и я решил вам открыть по этому знаменательному поводу страшную тайну. Тайна, почему я тихо говорю. И открою я вам ее в виде дзен-буддистской притчи. Притчи о Левитане. Юрий Левитан - голос совеинформбюро во время Второй мировой войны. Он закончил работать. А в жизни он был очень тихий и скромный человек, говорят. И тихонечко идет домой, чтобы отдохнуть и завтра снова на работу. Заходит в магазинчик и говорит продавцу: "Скажите пожалуйста, а не могли бы вы мне дать кружочек краковской колбаски, и если вас не затруднит, сырка вот этого "Дружба" и, если можно, шоколадку. И бутылочку СОВЕТСКОГО шампанского. Слава Украине!" – сказал Арестович.

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