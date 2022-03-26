В Саудовской Аравии хуситы ракетами обстреляли нефтебазу

Ответственность за атаку нефтяной базы в Джидде взяли хуситы – военизированная группировка мусульман-шиитов в Йемене.

В Саудовской Аравии произошел террористический акт. В Джидде, в десяти километрах от гоночной трассы Формулы-1, ракетным ударом была атакована нефтяная база.

Об этом сообщает sport.ua.

Ответственность за атаку нефтяной базы в Джидде взяли хуситы – военизированная группировка мусульман-шиитов в Йемене. Саудовская Аравия вместе с другими странами региона – Катаром, ОАЕ, Бахрейном принимает участие в боевых действиях в Йемене с 2015 года.

В январе этого года конфликт с хуситами перешел к активной фазе. Ранее территорию Саудовской Аравии уже обстреливали ракетами со стороны Йемена.

После консультаций с местными властями и органами правопорядка было принято решение о том, что Гран-При Саудовской состоится.

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