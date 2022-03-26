У Саудівській Аравії хусити ракетами обстріляли нафтобазу

Відповідальність за атаку нафтову базу в Джідді взяли хусити – воєнізоване угруповання мусульман-шиїтів у Ємені.

У Саудівській Аравії відбувся терористичний акт. У Джидді, за десять кілометрів від гоночної траси Формули-1, ракетним ударом була атакована нафтова база.

Про це повідомляє sport.ua.

Відповідальність за атаку нафтову базу в Джідді взяли хусити – воєнізоване угруповання мусульман-шиїтів у Ємені. Саудівська Аравія разом з іншими країнами регіону – Катаром, ОАЄ, Бахрейном бере участь у бойових діях у Ємені з 2015 року.

У січні цього року конфлікт із хуситамиперейшов до активної фази. Раніше територію Саудівської Аравії вже обстрілювали ракетами збоку Ємена.

Після консультацій з місцевою владою та органами правопорядку було ухвалено рішення, що Гран-Прі Саудівської відбудеться.

Нагадаємо, що російські окупанти втратили повний контроль над Херсоном. Загарбникам тепер важче прорватися до Миколаєва.