ЗСУ відкидають ворожу армію від Херсона.

Російські окупанти втратили повний контроль над Херсоном. Загарбникам тепер важче прорватися до Миколаєва.

Про це пише The New York Times із посиланням на високопосадовця Пентагону.

Успіх ЗСУ в Херсоні буде важким ударом по військових зусиллях командування Росії.

У Пентагоні вважають, що загарбникам буде важче контролювати українське узбережжя Чорного моря та прориватися до сусіднього Миколаєва.

Раніше мер тимчасово окупованого Херсона Ігор Колихаєв заявив, наразі створити у регіоні псевдореспубліку неможливо. Аналогічна ситуація із впровадженням валюти окупантів.

“Окупанти не зацікавлені у створенні "ХНР". Їм вигідніше приєднати нас до якогось ОРДЛО або окупованого Криму. Навіщо створювати ілюзію протистояння, коли ми і так перебуваємо під окупацією Росії. Хоча Росія може наплювати на Женевську конвенцію та провести референдум силою. Ми маємо нерівні позиції. Вони зі зброєю, ми - без. Як можна вести оборону, коли місто повністю обеззброєне? Наразі стоїть завдання зберегти нормальний психологічний стан херсонців. Тому що де-юре ми є Україна, а де-факто – в глухій окупації", - сказав він.

Колихаєв також пояснив ситуацію із введенням російського рубля на території Херсонської області.

“Щодо рублів, то вони можуть вводитися, коли зникне гривнева маса. Для того, щоб вона не зникла, має працювати економіка. Ми намагаємося підтримувати хоча б внутрішню економіку, щоб люди виходили на роботу та сплачували податки. Про рублі у нас поки що навіть не йдеться. Рублі можуть запровадити, коли Херсонщина буде визнана окупованою зоною і зупиняться всі казначейські рахунки", - додав він.

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