У Херсонській області можуть з’явитись фальшиві російські рублі

Влада закликала не реагувати на провокації окупантів.
У Херсонській області можуть з'явитися фальшиві російські рублі. Фейковими грошима російські військові можуть розраховуватись з колаборантами.
Про це попередив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
За даними британської розвідки, на Пермській друкарській фабриці запущений процес друку 2,5 млрд фальшивих рублів.
Юрій Соболевський припускає, що цими грошима військові РФ розрахуються зі своїми "помічниками"-колаборантами.
"Хочу звернутись до жителів Херсонщини. Якщо вам в руки потраплять ці криваві гроші, то сприймайте їх як тридцять срібняків — плата за зраду. Не підтримуйте економіку агресора, який щоденно вбиває наших дітей, жінок, пенсіонерів і чоловіків", - написав Соболевський.
Раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Херсоні критично бракує продовольства та медикаментів. В особливій групі ризику опинилися новонароджені діти, яким не вистачає дитячого харчування та засобів гігієни, а також тяжко хворі люди.
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