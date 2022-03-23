У Херсонській області можуть з’явитись фальшиві російські рублі

У Херсонській області можуть з’явитись фальшиві російські рублі

Влада закликала не реагувати на провокації окупантів.

У Херсонській області можуть з'явитися фальшиві російські рублі. Фейковими грошима російські військові можуть розраховуватись з колаборантами.

Про це попередив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

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За даними британської розвідки, на Пермській друкарській фабриці запущений процес друку 2,5 млрд фальшивих рублів.

Юрій Соболевський припускає, що цими грошима військові РФ розрахуються зі своїми "помічниками"-колаборантами.

"Хочу звернутись до жителів Херсонщини. Якщо вам в руки потраплять ці криваві гроші, то сприймайте їх як тридцять срібняків — плата за зраду. Не підтримуйте економіку агресора, який щоденно вбиває наших дітей, жінок, пенсіонерів і чоловіків", - написав Соболевський.

Раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Херсоні критично бракує продовольства та медикаментів. В особливій групі ризику опинилися новонароджені діти, яким не вистачає дитячого харчування та засобів гігієни, а також тяжко хворі люди.

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