Польща вислала 45 російських дипломатів за шпигунство – Маріуш Камінський

Польський міністр внутрішніх справ повідомив про агентів російських спецслужб.

Польща вислала 45 російських дипломатів за шпигунство, повідомляє польський міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський.

Polska wydala 45 rosyjskich szpiegów udających dyplomatów. Z pełną konsekwencją i determinacją rozbijamy agenturę rosyjskich służb specjalnych w naszym kraju. — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) March 23, 2022

"Польща вислала 45 російських шпигунів, які видавалися за дипломатів. З повною послідовністю та рішучістю ми розбиваємо агентів російських спецслужб у нашій країні", - написав міністр.

Нагадаємо, раніше польська влада говорила про понад 40 російських дипломатів-шпигунів. Речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин повідомив, що Агентство внутрішньої безпеки підготувало список із 45 осіб з дипломатичних кіл, які працюють на російські спецслужби.

У списку російських дипломатів, які, на думку польської влади, вели у Польщі діяльність, що не відповідає Віденській конвенції про дипломатичні відносини, мають бути співробітники посольства Росії у Варшаві, а також їхні подружжя, які під прикриттям мали збирати конфіденційну інформацію та вербувати громадян Польщі для співпраці на благо Російської Федерації.

Раніше стало відомо, що на тлі інформації про ймовірне вторгнення білоруських військ до України Комітет держбезпеки Білорусі заявив, нібито під прикриттям посольства України в державі працювали розвідники.