Ірпінь, Бучу та Гостомель взяли в кільце ЗСУ

Ірпінь, Бучу та Гостомель взяли в кільце ЗСУ

Села в Київській області залишаються під постійними обстрілами ворога.

Міста Ірпінь, Буча та Гостомель на Київщині взяті в кільце Збройними силами України.

Про це 23 березня повідомили в Бучанській міській раді.

Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Димерівська громади залишаються під постійним обстрілом ворога, в Дмитрівській – пересування ворога, обстріли навколишніх сіл. Вночі обстріляли Шпитьки, що спричинило пожежі. Постійно ведуться бої на Житомирській трасі.

Багато сіл в окупації, що наближає гуманітарну катастрофу. У населення не залишається продуктів, медикаментів, гігієнічних товарів, дитячого харчування. Зокрема, Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка.

Села Загальці, Галинка, Качали, Стара Буда, Мирча, Тальське Бородянської громади окуповані, без зв’язку. Окупанти вдираються до хат, шукають їжу та алкоголь, відстрілюють собак, худобу ріжуть на м‘ясо.

Немішаєвська громада - нема світла, газу, зв'язку. Потребують продуктів, води, медикаментів. Великий запит на евакуацію. Окопується ворог.

В Пісківській територіальній громаді внаслідок авіаудару зруйновано 4 будинки. Пісківська, Коцюбинська, Білогородська, Вишнева, Борщагівська громади під контролем місцевих органів влади.

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