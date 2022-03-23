Ирпень, Бучу и Гостомель взяли в кольцо ВСУ

Ирпень, Бучу и Гостомель взяли в кольцо ВСУ

Села в Киевской области остаются под постоянными обстрелами врага.

Города Ирпень, Буча и Гостомель Киевской области взяты в кольцо Вооруженными силами Украины.

Об этом 23 марта сообщили в Бучанском городском совете.

Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Дмировская общины остаются под постоянным обстрелом врага, в Дмитровской – передвижение врага, обстрелы окрестных сел. Ночью обстреляли Шпитьки, что привело к пожару. Постоянно ведутся бои на Житомирской трассе.

Много сел в оккупации, что приближает гуманитарную катастрофу. У населения не остается продуктов, медикаментов, гигиенических товаров, детского питания. В частности, Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка.

Села Загальцы, Галинка, Качалы, Старая Буда, Мирча, Тальское Бородянской общины оккупированы, без связи. Оккупанты врываются в дома, ищут еду и алкоголь, отстреливают собак, скот режут на мясо.

Немишаевская община — нет света, газа, связи. Нуждаются в продуктах, воде, медикаментах. Большой запрос на эвакуацию. Окапывается враг.

В Песковской территориальной общине в результате авиаудара разрушены 4 дома. Песковская, Коцюбинская, Белогородская, Вишневая, Борщаговская общины под контролем местных органов власти.

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