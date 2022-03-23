В Ирпене возобновляет свою работу полиция

В частности, город будут зачищаться от диверсантов.
Национальная полиция возобновляет работу в Ирпене, который подвергается обстрелам армии страны-агрессора России.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции.
Выполнять свои обязанности на территории города уже готовы бойцы полка полиции особого назначения в Киевской области. В настоящее время начинается зачистка территории от диверсантов. Полицейские также будут помогать и эвакуировать мирных жителей, которые до сих пор остаются в Ирпене.
Спецназовцы тесно взаимодействуют с украинскими военными подразделениями и помогают возобновлять работу органов местной власти на территории города.
"Российские кафиры и дальше беспощадно обстреливают Ирпень. Но полицейские продолжают служить, защищать и помогать мирным людям мирного города", — подчеркнул глава Нацполиции Игорь Клименко.
Как сообщалось, в Киевской области вблизи Макарова оккупанты уничтожили состав фармзавода "Фармак". Состав полностью сгорел – компания понесла примерно 1,5 миллиарда гривен потерь.