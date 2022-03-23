В США хотят заблокировать золотые резервы России на $132 млрд

Документ могут принять уже на этой неделе.
Двухпартийная группа сенаторов США и Минфин работают над законопроектом, который позволит заблокировать золотые резервы России на $132 млрд из-за развязанной РФ войны в Украине.
Об этом сообщает портал Axios.
Документ могут быть приняты уже на этой неделе, сообщил один из сенаторов.
Министр финансов США Джанет Йеллен встретится на этой неделе с четырьмя сенаторами, чтобы обсудить законопроект о санкциях для лиц, участвующих в операциях по золоту из запасов российского Центробанка, сообщают источники издания.
Помощники законодателей в минувшие выходные уже проработали этот вопрос с казначейством.
Известно, что законопроект предусматривает применение санкций к любым американским организациям, сознательно совершающим операции с золотом или транспортирующими его из запасов Центробанка РФ. Организациям также будут угрожать санкции, если они будут продавать золото физическим или электронным способом в РФ.
Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена объявит новый пакет санкций в отношении более 300 депутатов Госдумы РФ, поддержавших вторжение российской армии в Украину.
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