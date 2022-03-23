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У США хочуть заблокувати золоті резерви Росії на $132 млрд

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У США хочуть заблокувати золоті резерви Росії на $132 млрд

pixabay.com

Документ можуть ухвалити вже цього тижня.

Двопартійна група сенаторів США та Мінфін працюють над законопроєктом, який дасть можливість заблокувати золоті резерви Росії на $132 млрд через розвʼязану РФ війну в Україні.

Про це повідомляє портал Axios.

Документ можуть ухвалити вже цього тижня, повідомив виданню один із сенаторів.

Міністр фінансів США Джанет Єллен зустрінеться цього тижня з чотирма сенаторами, щоб обговорити законопроєкт про санкції для осіб, які беруть участь в операціях з золотом із запасів російського Центробанку, повідомляють джерела видання.

Помічники законодавців минулими вихідними вже опрацювали це питання з казначейством.

Відомо, що законопроєкт передбачає застосування санкцій до будь-яких американських організацій, які свідомо здійснюють операції із золотом або транспортують його із запасів Центробанку РФ. Організаціям також загрожуватимуть санкції, якщо вони продаватимуть золото фізично або електронним способом у РФ.

Раніше стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена оголосить новий пакет санкцій щодо понад 300 депутатів Держдуми РФ, які підтримали вторгнення російської армії до України. 

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