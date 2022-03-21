Нові жорсткі санкції проти Росії будуть запроваджені невдовзі - Кулеба

Нові жорсткі санкції проти Росії будуть запроваджені невдовзі - Кулеба

За словами Кулеби, новий пакет санкцій буде досить вагомим.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що нові санкції проти Росії будуть запроваджені вже цього тижня.

Про це він розповів під час брифінгу 20 березня.

"Потрібні нові санкції. І вони будуть вже скоро. Наступного (вже цього - ред.) тижня. Зараз ми хочемо проштовхнути саме ті речі, які, на думку України, важливі", - сказав Кулеба.

Він додав, що 19 березня розіслав своїм колегам, від яких залежить результат рішення, конкретний перелік санкцій, список обмежень, необхідний Україні.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна обговорює досить вагомий пакет санкцій проти Росії.

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