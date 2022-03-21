В Італії загинула 5-річна біженка з України

Дитина стала жертвою ДТП, яку скоїв місцевий водій.

Увечері в неділю, 20 березня, поблизу італійського міста Кротоне троє українських біженців постраждали внаслідок наїзду автомобіля, за кермом якого перебував 45-річний місцевий мешканець. Серед потерпілих була 5-річна дівчинка, яка від отриманих травм померла.

Про це повідомляє Agenzia Italia.

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У повідомленні зазначили, що водій скоїв наїзд на пішоходів, які рухалися, як і належить, правою смугою дороги, при достатньому освітленні для того, щоб побачити їх перед собою. 45-річного мешканця Кротоне доправили до лікарні для проходження тесту на вживання алкоголю чи наркотичних речовин.

Мер міста Кротоне Вінченцо Воче, коментуючи трагедію, висловив свій глибокий біль через загибель української дівчинки.

“Як і кожен батько, я спустошений. Лише кілька днів тому я особисто їздив вітати перших братів і сестер з України. Серед них багато дітей, які втекли від страшного сценарію війни. Ми зустріли їх з радістю і теплом... Немає слів. Тільки глибокий біль”, - сказав він.

У день похорону дівчинки у місті Кротоне буде оголошено загальну жалобу.

Нагадаємо, раніше уряд Італії заявив, що планує розмістити українських біженців у нерухомості, яку було конфісковано у мафії. Крім того, українським біженцям надають доступ до медичного обслуговування, дітям – до навчання у школах, а дорослі зможуть працювати.

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