В Италии погибла 5-летняя беженка из Украины

Ребенок стал жертвой ДТП, которое совершил местный водитель.

Вечером в воскресенье, 20 марта, вблизи итальянского города Кротоне три украинских беженца пострадали в результате наезда автомобиля, за рулем которого находился 45-летний местный житель. Среди потерпевших была 5-летняя девочка, которая от полученных травм скончалась.

Об этом сообщает Agenzia Italia.

В сообщении отметили, что водитель совершил наезд на пешеходов, которые двигались, как и положено, по правой полосе дороги, при достаточном освещении для того, чтобы увидеть их перед собой. 45-летний житель Кротоне был доставлен в больницу для прохождения теста на употребление алкоголя или наркотических веществ.

Мэр города Кротоне Винченцо Воче, комментируя трагедию, выразил свою глубокую боль из-за гибели украинской девочки.

“Как и каждый отец, я опустошен. Лишь несколько дней назад я лично ездил поздравлять первых братьев и сестер из Украины. Среди них много детей, бежавших от страшного сценария войны. Мы встретили их с радостью и теплом... Нет слов. Только глубокая боль”, — сказал он.

В день похорон девочки в городе Кротоне будет объявлен общий траур.

Напомним, ранее правительство Италии заявило, что планирует разместить украинских беженцев в недвижимости, которая была конфискована у мафии. Кроме того, украинским беженцам предоставляется доступ к медицинскому обслуживанию, детям – к обучению в школах, а взрослые смогут работать.

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