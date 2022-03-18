Норвегия готова принять до 100 тысяч украинских беженцев

Около 2 тысяч беженцев уже прибыли в страну.

Правительство Норвегии рассчитывет в этом году принять около 30 тысяч украинских беженцев, но готовится к ситуации, когда может прибыть до 100 тысяч. Поскольку все больше людей спасаются от российского вторжения в Украину.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, Reuters.

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Премьер заявил, что если число прибывающих в Норвегию беженцев приблизится к самому высокому из этих прогнозов, то стране с населением 5,4 млн человек придется размещать беженцев на спортивных аренах, складах и даже в палатках.

"Это не самый вероятный результат, но мы должны иметь планы и быть готовыми, потому что это может произойти", — сказал Стере.

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Около 2 тысяч беженцев уже прибыли в Норвегию и правительство заявило, что скоро примет еще 5250 человек, включая 2500 человек, бежавших в Молдову, и 550 человек, нуждающихся в медицинской помощи.

При этом премьер добавил, что граничащая с Россией Норвегия планирует увеличить в этом году расходы на оборону и безопасность на 3,5 млрд норвежских крон (398 млн долларов) в связи с войной в Украине.

Напомним, что Чехия уже не может принимать новых беженцев из охваченной войной Украины. Страна уже приняла у себя около 270 тысяч украинских граждан.

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