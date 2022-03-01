Норвегія заборонить продаж алкоголю російського виробництва через напад РФ на Україну

Норвегія заборонить продаж алкоголю російського виробництва через напад РФ на Україну

Росія перебуває наразі під жорсткими санкціями низки країн світу.

Норвегія заборонить продаж алкоголю російського виробництва у своїх магазинах через напад РФ на Україну.

Про це повідомило агентство Reuters.