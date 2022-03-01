Санкції в дії: оператор "Північного потоку-2" на межі банкрутства

Санкції в дії: оператор "Північного потоку-2" на межі банкрутства

Компанія може повідомити про неплатоспроможність.

Швейцарська компанія-оператор (Nord Stream 2 AG) російського газопроводу "Північний потік-2" розглядає можливість подання заяви про банкрутство, оскільки вона намагається врегулювати свої зобов’язання до початку терміну дії санкцій США.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

США ввели санкції проти Nord Stream 2 AG минулого тижня після того, як Росія визнала незалежність так званих "ЛДНР" на сході України.

Nord Stream 2 AG співпрацює з фінансовим радником над погашенням своїх зобов'язань і може офіційно розпочати процедуру банкрутства в швейцарському суді вже цього тижня.

Nord Stream 2 AG, яка належить російській державній компанії "Газпром", минулого року завершила будівництво газопроводу вартістю $11 млн, який мав збільшити обсяги поставок газу з Росії до Німеччини.

"Газпром" профінансував половину вартості будівництва "Північного потоку-2", а решту проєкту фінансували британська нафтогазова компанія Shell, австрійська OMV, французька Engie та німецька Uniper та Wintershall DEA.

Газопровід не розпочинав роботу, оскільки регулятор Німеччини призупинив процес його сертифікації через вторгнення Росії до України.

Міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін заявив у понеділок в інтерв'ю швейцарському радіо RTS, що весь персонал Nord Stream, понад 140 співробітників, які працювали на компанію в швейцарському місті Цуг, були звільнені.

Нагадаємо, міністерство фінансів США офіційно запровадило санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG, а також її виконавчого директора Маттіаса Варніга.

Щоб зменшити залежність від російського природного газу, у Німеччині планують збудувати два термінали скрапленого газу. Крім того, у країні планують створити запас вугілля та газу.