Санкції в дії: оператор "Північного потоку-2" на межі банкрутства

Компанія може повідомити про неплатоспроможність.
Швейцарська компанія-оператор (Nord Stream 2 AG) російського газопроводу "Північний потік-2" розглядає можливість подання заяви про банкрутство, оскільки вона намагається врегулювати свої зобов’язання до початку терміну дії санкцій США.
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.
США ввели санкції проти Nord Stream 2 AG минулого тижня після того, як Росія визнала незалежність так званих "ЛДНР" на сході України.
Nord Stream 2 AG співпрацює з фінансовим радником над погашенням своїх зобов'язань і може офіційно розпочати процедуру банкрутства в швейцарському суді вже цього тижня.
Nord Stream 2 AG, яка належить російській державній компанії "Газпром", минулого року завершила будівництво газопроводу вартістю $11 млн, який мав збільшити обсяги поставок газу з Росії до Німеччини.
"Газпром" профінансував половину вартості будівництва "Північного потоку-2", а решту проєкту фінансували британська нафтогазова компанія Shell, австрійська OMV, французька Engie та німецька Uniper та Wintershall DEA.
Газопровід не розпочинав роботу, оскільки регулятор Німеччини призупинив процес його сертифікації через вторгнення Росії до України.
Міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін заявив у понеділок в інтерв'ю швейцарському радіо RTS, що весь персонал Nord Stream, понад 140 співробітників, які працювали на компанію в швейцарському місті Цуг, були звільнені.
Нагадаємо, міністерство фінансів США офіційно запровадило санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG, а також її виконавчого директора Маттіаса Варніга.
Щоб зменшити залежність від російського природного газу, у Німеччині планують збудувати два термінали скрапленого газу. Крім того, у країні планують створити запас вугілля та газу.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:
- В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
- Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
- гелікоптерів – 29 од;
- танків ‒ 198;
- ББМ ‒ 846;
- артилерійських систем – 77;
- засоби ППО - 7;
- РСЗВ - 24;
- цистерн з ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
- катери – 2 одиниці;
- автомобільної техніки - 305.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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