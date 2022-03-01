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Санкции в действии: оператор "Северного потока-2" на грани банкротства

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Санкции в действии: оператор "Северного потока-2" на грани банкротства

gazprom.ru

Компания может уведомить о неплатежеспособности.

Швейцарская компания-оператор (Nord Stream 2 AG) российского газопровода "Северный поток-2" рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве, поскольку пытается урегулировать свои обязательства до начала срока действия санкций США.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

США ввели санкции против Nord Stream 2 AG на прошлой неделе после того, как Россия признала независимость так называемых ЛДНР на востоке Украины.

Nord Stream 2 AG сотрудничает с финансовым советником по погашению своих обязательств и может официально начать процедуру банкротства в швейцарском суде уже на этой неделе.

Nord Stream 2 AG, принадлежащая российской государственной компании "Газпром", в прошлом году завершила строительство газопровода стоимостью $11 млн, который должен был увеличить объемы поставок газа из России в Германию.

"Газпром" профинансировал половину стоимости строительства "Северного потока-2", а остальной проект финансировали британская нефтегазовая компания Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкая Uniper и Wintershall DEA.

Газопровод не начинал к работе, поскольку регулятор Германии приостановил процесс его сертификации из-за вторжения России в Украину.

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен заявил в понедельник в интервью швейцарскому радио RTS, что весь персонал Nord Stream, более 140 сотрудников, работавших на компанию в швейцарском городе Цуг, были уволены.

Напомним, министерство финансов США официально ввело сакции против компании-оператора "Северного потока-2" — Nord Stream 2 AG, а также исполнительного директора Маттиаса Варнига.

Чтобы снизить зависимость от российского природного газа, в Германии планируют построить два терминала сжиженного газа. Кроме того, в стране планируется создать запас угля и газа.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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