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Оккупанты обстреляли жилые дома в Херсоне: есть погибшие

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Оккупанты обстреляли жилые дома в Херсоне: есть погибшие

Associated Press

Российские военные вошли в город.

Сегодня, 1 марта, российские военные начали активно наступать на Херсон.

Об оперативной ситуации сообщила Херсонская областная государственная администрация.

  • 10.53 попал снаряд в многоквартирные дома. Горели дома по адресу ул. Тарле, 2 и ул. Тарле, 4; ул. Тарле 4 – 1 погибший.
  • 10:50 загорелся автомобиль горводоканала (г. Херсон, ул. Адмирала Макарова, 201).
  • 11:03 горели дома – перекресток улиц Тельмана и 5-Западной.
  • 11:09 занялись квартиры двухэтажного дома (ул. Нефтяников, 61).
  • 11:15 горели дома (перекресток улиц Тельмана и 4-Западной).

По предварительным данным Департамента здоровья:

  • 4 человека травмированы
  • 2 человека находятся в Херсонской городской клинической больнице им. А.С. Лучанского
  • 2 человек доставили в Херсонскую городскую больницу Тропиных
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