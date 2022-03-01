Оккупанты обстреляли жилые дома в Херсоне: есть погибшие

Российские военные вошли в город.
Сегодня, 1 марта, российские военные начали активно наступать на Херсон.
Об оперативной ситуации сообщила Херсонская областная государственная администрация.
- 10.53 попал снаряд в многоквартирные дома. Горели дома по адресу ул. Тарле, 2 и ул. Тарле, 4; ул. Тарле 4 – 1 погибший.
- 10:50 загорелся автомобиль горводоканала (г. Херсон, ул. Адмирала Макарова, 201).
- 11:03 горели дома – перекресток улиц Тельмана и 5-Западной.
- 11:09 занялись квартиры двухэтажного дома (ул. Нефтяников, 61).
- 11:15 горели дома (перекресток улиц Тельмана и 4-Западной).
По предварительным данным Департамента здоровья:
- 4 человека травмированы
- 2 человека находятся в Херсонской городской клинической больнице им. А.С. Лучанского
- 2 человек доставили в Херсонскую городскую больницу Тропиных