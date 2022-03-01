Окупанти обстріляли житлові будинки у Херсоні: є загиблі

Російські військові зайшли до міста.
Сьогодні, 1 березня, російські військові почати активно наступати на Херсон.
Оперативну ситуацію повідомила Херсонська обласна державна адміністрація.
- 10:53 потрапив снаряд в багатоквартирні будинки. Горіли будинки за адресами вул. Тарле, 2 та вул. Тарле, 4; по вул. Тарле, 4 – 1 загиблий.
- 10: 50 загорівся автомобіль міськводоканалу (м. Херсон, вул. Адмірала Макарова, 201.)
- 11:03 горіли будинки - перехрестя вулиць Тельмана та 5-Західної
- 11:09 зайнялися квартири двоповерхового будинку (вул. Нафтовиків, 61).
- 11:15 горіли будинки (перехрестя вулиць Тельмана та 4-Західної).
За попередніми даними Департаменту здоров’я:
- 4 людини травмовані
- 2 людини перебувають в Херсонській міській клінічній лікарні ім. О.С. Лучанського
- 2 людей доправили до Херсонської міської лікарні Тропіних