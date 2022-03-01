Микита Добринін вступив до територіальної оборони

Ведучий показався у воєнній формі.

Український ведучий та блогер Микита Добринін повідомив, що вступив до територіальної оборони Києва.

У себе в фотоблогу він розмістив кадр, на якому зображений у військовій формі і цілує дружину Дарину Квіткову. "Вирушив у наряд! Все буде Україна", – підписав знімок Добринін.

instagram.com/nikitadobrynin

Квіткова, своєю чергою, поділилася, як почувається щоразу, коли відправляє чоловіка до тероборони:

"Не хочу наводити паніку, але окрім страху, я не відчуваю нічого. Мені дуже страшно. Страшно за майбутнє нашого сина, за майбутнє нашої країни, за наше майбутнє сім'ї. У мене сльози 24/7, а коли відправляю чоловіка до тероборони – у мене просто істерика", - поділилася Квіткова.

Даша зізналася, що ніколи не відчувала стільки злості і ненависті, як зараз:

"Я ніколи не відчувала стільки агресії до однієї людини - Путіна (читати х*ютину), який вирішив, що він вершитиме чужі долі. Люди! Любі! Українці! Тримайтеся! Я знаю, що кожному українцю зараз важко та складно, бо відбувається справжнє пекло, але ми всі витримаємо та пройдемо", - зазначила Квіткова.

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