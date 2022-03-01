Стася Ровінська показала, як з дітьми спить у бомбосховищі на підлозі

Стася Ровінська показала, як з дітьми спить у бомбосховищі на підлозі

Ведуча показала, як її діти плачуть через війну.

Ведуча каналу 1+1 Стася Ровінська поділилася з шанувальниками відео, на якому показала, як разом з родиною ховається від пострілів та бомбування Росією України.

У соцмережі Стася запостила фото і відео, де її діти у бомбосховищі сплять на підлозі. Старший син знаменитості Еней у відео плаче на підлозі. Зазначимо, що у Ровінської троє дітей - 8-річний син Еней, 5-річний син Іван та однорічна донька Емма.

"Ніколи не пробачу", - підписала відео Стася.

Також артистка записала емоційне відео російською мовою, у якому звернулася до росіян:

"Я як мама мамі хочу сказати – не відпускайте своїх дітей на війну. Тому що кожен, хто прийде до нас в Україну зі зброєю, кожен хто прийде і принесе сльози нашим дітям і матерям – кожен буде знищений нашими солдатами. Тому що слова з нашого гімну "душу й тіло ми положим за нашу свободу" – это не просто слова", - зазначила Ровінська.

Ведуча закликала росіян вийти і вимагати вивести війська з України і зазначила, що те, що зараз нами відбувається, ми переживемо, але якщо росіяни мовчатимуть, ми їм цього ніколи не пробачимо.

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